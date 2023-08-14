Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Три участка дорог дополнительно отремонтируют в Пскове

Три участка дорог дополнительно отремонтируют картами в Пскове, сообщает глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

«В ближайшее время подрядчик приведёт в порядок перекрёстки улиц Шоссейной – Алмазной, Максима Горького – Розы Люксембург и участки улицы Льва Толстого от пересечения с объездной дорогой под виадуком до переулка Медведово», – рассказал он.

Отметим, что на данный момент ремонт картами практически завершён на 16 адресах города общей площадью более 40 тысяч квадратных метров.

В конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Отметим, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 августа 2023

Программу переселения из аварийного жилья в Псковской области завершат досрочно

14 августа 2023

«Зарядку со стражем порядка» провели полицейские в Великих Луках 

14 августа 2023

Звездопад Персеиды над памятником Александру Невскому запечатлел пскович

14 августа 2023

Стартовал Всероссийский конкурс плакатов «Газпром межрегионгаз»

14 августа 2023

В Псковской области продолжается урбанистическое исследование

14 августа 2023

Заслуженная артистка России Наталья Бондарчук посетит кинофестиваль в Гдовском районе

14 августа 2023

Находившегося в федеральном розыске гражданина задержали росгвардейцы в Пскове

14 августа 2023

Три участка дорог дополнительно отремонтируют в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...