Три участка дорог дополнительно отремонтируют в Пскове

13:35, 14 августа 2023, ПАИ

Три участка дорог дополнительно отремонтируют картами в Пскове, сообщает глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«В ближайшее время подрядчик приведёт в порядок перекрёстки улиц Шоссейной – Алмазной, Максима Горького – Розы Люксембург и участки улицы Льва Толстого от пересечения с объездной дорогой под виадуком до переулка Медведово», – рассказал он.

Отметим, что на данный момент ремонт картами практически завершён на 16 адресах города общей площадью более 40 тысяч квадратных метров.

В конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Отметим, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.