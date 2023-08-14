Как записать ребёнка в новый центр единоборств, рассказали псковичам

12:59, 14 августа 2023, ПАИ

Как записать ребёнка в новый центр единоборств, который откроется в Пскове, рассказал директор спортивной школы «Олимп», председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов в эфире «Псковского телеграма Online».

«Для того чтобы записать ребёнка на занятия, нужно обратиться по телефону в спортивную школу «Олимп» 8 (8112) 59-00-51», – отметил Артур Акавов.

Он подчеркнул, что до ремонта здание было в «плачевном состоянии». «Зал классный, такого в регионе ещё не было! Мы благодарны Михаилу Юрьевичу [губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. – ПАИ] за то, что проект воплотился в реальность», – сказал гость программы.

Артур Акавов также отметил, что единоборства были и остаются популярными среди жителей региона. «Ведь любой мальчик и мужчина должен уметь постоять за себя», – заметил председатель федерации, добавив, что поэтому новые центры не нуждаются в специальной рекламе.

Помимо этого, Артур Акавов рассказал, что четыре псковича отправились представлять регион на чемпионат России по боксу, который пройдёт в Хабаровске. «Конкуренция там, конечно, сумасшедшая. Будет тяжело, но мы верим в ребят», – заключил гость программы.

Ранее сообщалось, что центр единоборств для подготовки сильнейших спортсменов по смешанным единоборствам, боксу и воркауту построили в Пскове на улице Ротной.