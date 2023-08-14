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Великолучанка представит Россию на конкурсе красоты в Греции

Великолучанка Юлия Жукевич стала лучшей на конкурсе «Миссис Россия» и получила право представить страну на международном конкурсе, который пройдет в Греции этой осенью. Об этом пишет портал Luki-News.

Фото здесь и далее: группа «Мисс/Миссис Великие Луки | главный конкурс» в соцсети «Вконтакте»

Конкурс «Миссис Россия» проходил в Москве с 31 июля по 6 августа. В нём приняли участие 33 финалистки со всей России.

Как рассказала Юлия Жукевич, на конкурсе оценивались не только внешние данные участниц. «Конкурс миссис – это не про 90/60/90, это конкурс индивидуальностей. Оценивался внешний вид, соответствие заданному образу, прическа, макияж, манера поведения, коммуникабельность, грамотность речи, харизма, обаяние, умение находить компромиссы и многое другое», – поделилась она.

По решению жюри великолучанку признали лучшей в номинации Mrs. Russia classigue globe. Она стала победительницей конкурса красоты по международным стандартам в категории 40+. Даты и подробности проведения международного конкурса, на котором Юлия Жукевич будет представлять Россию, пока уточняются.

«Уверена, что смогу достойно представить нашу страну. Своим примером хочу показать женщинам, что жизнь после 40 тоже существует и она полна красок и ярких моментов. И жить нужно здесь и сейчас и не откладывать что-то на потом. Верьте в себя – и у вас все получится!» – заключила девушка.

Напомним, в 2021 году Юлия Жукевич также стала «Гран-при Миссис Великие Луки».

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