Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пленэр с вороном Марком пройдёт в Картинной галерее в Пскове

«Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» состоится в Псковском музее-заповеднике 20 августа в 11:30. На этот раз юных зрителей ждёт не просто занятие, а самый настоящий пленэр. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Встреча будет проходить в форме увлекательной беседы с элементами игры. Ребята будут смотреть, общаться и придумывать, а проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк. По традиции вначале участники вместе с Марком отправятся в путешествие по залам Картинной галереи Псковского музея-заповедника, чтобы узнать, какую роль пленэр играл в творчестве великих художников, а затем последуют их примеру и порисуют с натуры в уютном музейном дворике», – рассказали в пресс-службе.

Билеты можно приобрести в кассе Псковского музея-заповедника.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7.

Обязательна предварительная запись по телефонам: (8 8112) 29-22-60 или 8-911-358-08-16. Количество мест ограничено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 августа 2023

Стало известно, как будут выглядеть псковские барсики из бронзы

14 августа 2023

Знаки на пяти объектах Всемирного наследия Юнеско установят в Пскове

14 августа 2023

Новые игровые формы появились на детской площадке около озера в Великолукском районе

14 августа 2023

Более 1500 дорожных правонарушений пресекли в Псковской области за неделю

14 августа 2023

Алеся Михачёва: Всё больше псковичей участвует в сборе гумпомощи для мирного населения Херсонщины

14 августа 2023

Пленэр с вороном Марком пройдёт в Картинной галерее в Пскове

14 августа 2023

Около полутора миллиарда рублей заработали самозанятые псковичи с начала года

14 августа 2023

Федеральный проект «Летний институт» стартовал на площадке ПсковГУ 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...