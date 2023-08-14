Пленэр с вороном Марком пройдёт в Картинной галерее в Пскове

17:33, 14 августа 2023, ПАИ

«Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» состоится в Псковском музее-заповеднике 20 августа в 11:30. На этот раз юных зрителей ждёт не просто занятие, а самый настоящий пленэр. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Встреча будет проходить в форме увлекательной беседы с элементами игры. Ребята будут смотреть, общаться и придумывать, а проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк. По традиции вначале участники вместе с Марком отправятся в путешествие по залам Картинной галереи Псковского музея-заповедника, чтобы узнать, какую роль пленэр играл в творчестве великих художников, а затем последуют их примеру и порисуют с натуры в уютном музейном дворике», – рассказали в пресс-службе.

Билеты можно приобрести в кассе Псковского музея-заповедника.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7.

Обязательна предварительная запись по телефонам: (8 8112) 29-22-60 или 8-911-358-08-16. Количество мест ограничено.