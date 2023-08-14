Опоздавшие молодожёны, сбежавший муж и драки: псковские ВИПы рассказали о своих свадьбах

15:06, 14 августа 2023, ПАИ

Гости медиацентра Псковского агентства информации рассказали о том, как проходили их свадьбы и о необычных торжествах, на которых им довелось побывать в качестве гостей.

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова:

Мы с будущим мужем на нашу свадьбу чуть не опоздали. Уже приехали все гости и свидетели, а их не пускали во Дворец бракосочетаний. Был конец декабря и достаточно холодно. А их не пускали, потому что не приехали жених с невестой. И они звонили, спрашивали, долго ли им мёрзнуть, во-первых, а, во-вторых, точно ли мы прибудем. Потом я узнала, что кто-то поспорил, успеем ли мы или нет. Мы успели.

А вот помню одну студенческую свадьбу, когда невесту украли и забыли про неё. Она ждала, ждала, пока её найдут, в итоге сама пришла.

На свадьбах мне больше всего нравится смотреть на красивую невесту. Это интереснее, чем разглядывать жениха.

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова:

К нам на свадьбу гости – чета Салминых – приехали на археологическом экспедиционном грузовике. На нём же они прибыли на застолье.

Но самая удивительная свадьба была у моей племянницы. Она бегунья, каждый день бегает. Даже марафоны преодолевала. Так вот она познакомилась со своим мужем во время одного из забегов. Вот они побегали-побегали и решили пожениться. Раз они бегали, то в ЗАГС тоже решили прибежать, причём прямо в беговых костюмах. Там, конечно, удивились, попробовали сказать, что они неприлично одеты, поэтому расписывать их не будут. Родители невесты очень нервничали, папа даже пытался свой галстук на жениха повесить: «Я тебе пиджак отдам, галстук отдам, только вы сегодня должны всё завершить». Причём в результате это была торжественная регистрация, со всеми речами, как полагается.

Председатель региональной федерации футбола Александр Коновалов:

Вот учишься, учишься вместе, и один другому говорит: на однокурсниках жениться, замуж выходить, да ни за что. Но ровно так и получилось: мы с женой отучились пять лет в институте в одной группе, а потом поженились. Слава богу живём, без происшествий – как на свадьбе, так и в семейной жизни.

Со своей свадьбы запомнилось, что была очень активная тамада, которая всех просто ушатала. Осталось много еды и алкоголя, потому что просто некогда было за столом сидеть с такой тамадой.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов:

У меня второй брак и нашу свадьбу мы отмечали в Приказных палатах в старорусском стиле. Нам очень понравилось.

Потом мне довелось здесь в Пскове побывать на традиционной дагестанской свадьбе. Хочу сказать, что нам очень важно возвращаться к своим истокам. У нас замечательные традиции, обычаи, в том числе праздничные, семейные.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева:

Была свадьба друзей и всё шло хорошо. По программе мы должны были сходить на речку, чтобы сфотографироваться. А был июль, жара и жених с друзьями решили искупаться. И искупались: жених переплыл на другой берег и больше не вернулся. Нет, он не утонул, просто не вернулся, вероятно, передумал насчёт семейной жизни. Мы сначала подумали, что это шутка такая, но он всерьёз заявил, что не собирается возвращаться к новоиспечённой супруге. Сейчас вспоминает об этом с улыбкой…

Директор областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев:

Я из Воронежской области, из сельской местности, там свадьбы всегда гуляли очень шумно. Мы с женой учились вместе с 1 класса, жили на соседних улицах, в общем знаем друг друга с самого детства. А потом судьба развела: я уехал в Воронеж учиться, а она – в Ростов-на-Дону. Но мы продолжали общение, будучи студентами. Потом я получил распределение в Псковскую область, она уехала в Таганрог. Встал вопрос о свадьбе. Ну раз мы из одного посёлка, приехали и сыграли свадьбу дома, а потом разъехались по назначению дальше работать. Вроде как и женились, а вроде и нет.

Ездили по министерствам, чтобы нам только разрешили съехаться, но жену там с работы не хотели отпускать, меня здесь. Сыграло роль то, что ей в итоге предложили место в Псковской области.

Драки на нашей свадьбе не было, потому что были все свои, родные, одноклассники, соседи. Посёлок был большой, поэтому в этот день регистрировали сразу три пары. Нас пригласили в клуб, выстроили, поздравили. Получилась коллективная регистрация, ну просто как спектакль – целое событие для посёлка.

Заместитель председателя по кадровой политике комитета по здравоохранению региона Ирина Жаворонкова:

Я как-то была свидетелем драк на свадьбах. Речь о свадьбах, которые в сельской местности проходят. Там люди простые и когда немножко переберут, это обычное дело. Но, в конце концов, всё благополучно заканчивалось.