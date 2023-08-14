Звездопад Персеиды над памятником Александру Невскому запечатлел пскович

14:26, 14 августа 2023, ПАИ

Звездопад Персеиды у памятника князю Александру Невскому в Гдовском районе удалось запечатлеть астроному-любителю Сергею Попову. Фотография опубликована на странице псковича в социальной сети «ВКонтакте».

13 августа был пик активности самого яркого летнего звездопада. «В эту и ближайшие пару ночей можно выезжать за город и смотреть на звёздное небо. Никаких биноклей и телескопов для наблюдения метеоров не нужно», – отметил астроном. По его словам, за час в прошлую ночь он насчитал примерно 40 метеоров.

«Изображение было составлено благодаря съёмке в течение нескольких ночей и последующем объединении снимков. Финальную ночь, прямо в пик активности, удалось провести в деревне Самолве Гдовского района Псковской области. Место замечательное, но ехать долго», – поделился пскович.

Ранее сообщалось, что под Псковом удалось сфотографировать часть туманности Северная Америка, а в Пушкиногорском районе – Поток Персеиды.