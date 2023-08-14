Стартовал Всероссийский конкурс плакатов «Газпром межрегионгаз»

14:22, 14 августа 2023, ПАИ

«Газпром межрегионгаз» и медиагруппа «Комсомольская правда» приглашают профессиональных и начинающих дизайнеров и художников, а также всех творческих людей принять участие в конкурсе плакатов «ГазАрт». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Конкурс проводится с целью повышения осведомлённости граждан Российской Федерации о программе газификации регионов России, правилах безопасного использования газа в быту и важности соблюдения платёжной дисциплины.

Проект реализуется на информационном ресурсе медиагруппы «Комсомольская правда». Партнёрами выступили Минэнерго России, МЧС России, Российская национальная библиотека, Союз художников России.

Конкурс проводится в трёх номинациях: газификация, безопасное использование газа в быту, платёжная дисциплина.

Участниками могут стать граждане России в возрасте от 18 лет: абитуриенты, студенты, выпускники творческих учебных заведений, профессиональные художники и дизайнеры, а также все талантливые жители России.

Этапы конкурса: приём работ – до 2 октября, оценка работ экспертным жюри и онлайн-голосованием на сайте конкурса – с 4 октября по 18 октября, объявление победителей и призёров – 24 октября.

Лучшие творческие работы войдут в электронный альбом плакатов и будут использованы при информационном сопровождении программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром», а также в мероприятиях по пропаганде безопасного использования газа и своевременной оплате за потребление газа.

«Газ сегодня – это надёжное, безопасное, экологичное и недорогое топливо, которое доходит до самых отдалённых уголков нашей страны, – это десятки регионов России, сотни тысяч километров газовых сетей. В миллионах домов с приходом газа становится тепло, комфортно и уютно. Программа социальной газификации стала народной, ежедневно появляются новые потребители. Нам важно, чтобы каждый человек в нашей стране имел возможность пользоваться газом – это главная задача компании «Газпром межрегионгаз». Желаю участникам ярких идей и творческих решений», – отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Подробнее о конкурсе можно прочитать здесь.