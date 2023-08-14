Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стартовал Всероссийский конкурс плакатов «Газпром межрегионгаз»

«Газпром межрегионгаз» и медиагруппа «Комсомольская правда» приглашают профессиональных и начинающих дизайнеров и художников, а также всех творческих людей принять участие в конкурсе плакатов «ГазАрт». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз»

Конкурс проводится с целью повышения осведомлённости граждан Российской Федерации о программе газификации регионов России, правилах безопасного использования газа в быту и важности соблюдения платёжной дисциплины.

Проект реализуется на информационном ресурсе медиагруппы «Комсомольская правда». Партнёрами выступили Минэнерго России, МЧС России, Российская национальная библиотека, Союз художников России.

Конкурс проводится в трёх номинациях: газификация, безопасное использование газа в быту, платёжная дисциплина.

Участниками могут стать граждане России в возрасте от 18 лет: абитуриенты, студенты, выпускники творческих учебных заведений, профессиональные художники и дизайнеры, а также все талантливые жители России.

Этапы конкурса: приём работ – до 2 октября, оценка работ экспертным жюри и онлайн-голосованием на сайте конкурса – с 4 октября по 18 октября, объявление победителей и призёров – 24 октября.

Лучшие творческие работы войдут в электронный альбом плакатов и будут использованы при информационном сопровождении программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром», а также в мероприятиях по пропаганде безопасного использования газа и своевременной оплате за потребление газа.

«Газ сегодня – это надёжное, безопасное, экологичное и недорогое топливо, которое доходит до самых отдалённых уголков нашей страны, – это десятки регионов России, сотни тысяч километров газовых сетей. В миллионах домов с приходом газа становится тепло, комфортно и уютно. Программа социальной газификации стала народной, ежедневно появляются новые потребители. Нам важно, чтобы каждый человек в нашей стране имел возможность пользоваться газом – это главная задача компании «Газпром межрегионгаз». Желаю участникам ярких идей и творческих решений», – отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Подробнее о конкурсе можно прочитать здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 августа 2023

Программу переселения из аварийного жилья в Псковской области завершат досрочно

14 августа 2023

«Зарядку со стражем порядка» провели полицейские в Великих Луках 

14 августа 2023

Звездопад Персеиды над памятником Александру Невскому запечатлел пскович

14 августа 2023

Стартовал Всероссийский конкурс плакатов «Газпром межрегионгаз»

14 августа 2023

В Псковской области продолжается урбанистическое исследование

14 августа 2023

Заслуженная артистка России Наталья Бондарчук посетит кинофестиваль в Гдовском районе

14 августа 2023

Находившегося в федеральном розыске гражданина задержали росгвардейцы в Пскове

14 августа 2023

Три участка дорог дополнительно отремонтируют в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...