В Псковской области продолжается урбанистическое исследование

14:16, 14 августа 2023, ПАИ

О том, какие исследования проведены и можно ли уже делать выводы, какие районы были изучены и какова вовлечённость местных жителей в процесс урбанистики, рассказал в интервью корреспонденту ПАИ урбанист, исследователь городов, член рабочей группы Минстроя РФ по программе «Городская среда», автор курса лекций про перезагрузку постсоветского города в Сколково для Фонда моногородов, а также основатель сети Центров прикладной урбанистики Святослав Мурунов.

Отметим, что для каждого района Псковской области предназначена индивидуальная анкета. Для жителей Пскова она доступна по ссылке. Её заполнение займёт всего 15-20 минут.

Исследование проводится в рамках проекта «Твой регион – твои возможности 2.0», реализуемого «Командой-2018» при поддержке Фонда президентских грантов.