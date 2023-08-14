Документ о работе парикмахерских в начале XX века опубликовал псковский архив

14:19, 14 августа 2023, ПАИ

В 1904 году Псковская городская Дума обнародовала обязательные постановления о содержании парикмахерских. Документ в своём телеграм-канале опубликовал Госархив Псковской области.

В требованиях говорится: «Все инструменты, необходимые для парикмахерского промысла, должны содержаться в безусловной чистоте и перед каждым потреблением дезинфекцироваться (сохранено написание слова в документе – ред.)».

Или ещё один фрагмент: «Для лиц, страдающих какой-либо сыпью на лице, полагаются отдельные бритвы и кисточки, после употребления тщательно обеззараживаемые».

В парикмахерских запрещалось «приставление пиявок, банок, кровопускание». Можно предположить, что подобные услуги практиковались до выхода постановления. Из документа можно узнать и то, как следовало одеваться парикмахерам, их помощникам и ученикам: «чистые белые передники с рукавами, закрывающие грудь, живот и ноги до середины голеней».