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Общество

Документ о работе парикмахерских в начале XX века опубликовал псковский архив

В 1904 году Псковская городская Дума обнародовала обязательные постановления о содержании парикмахерских. Документ в своём телеграм-канале опубликовал Госархив Псковской области.

Фото Госархива Псковской области

В требованиях говорится: «Все инструменты, необходимые для парикмахерского промысла, должны содержаться в безусловной чистоте и перед каждым потреблением дезинфекцироваться (сохранено написание слова в документе – ред.)».

Или ещё один фрагмент: «Для лиц, страдающих какой-либо сыпью на лице, полагаются отдельные бритвы и кисточки, после употребления тщательно обеззараживаемые».

В парикмахерских запрещалось «приставление пиявок, банок, кровопускание». Можно предположить, что подобные услуги практиковались до выхода постановления. Из документа можно узнать и то, как следовало одеваться парикмахерам, их помощникам и ученикам: «чистые белые передники с рукавами, закрывающие грудь, живот и ноги до середины голеней».

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