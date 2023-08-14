Фестиваль поэзии «Стихирник» пройдёт в Пскове 25 августа

15:03, 14 августа 2023, ПАИ

Первый фестиваль поэзии «Стихирник» пройдёт в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина совместно с «Клубом не очень анонимных поэтов» при креативном пространстве «Лофт» 25 августа в 16:00. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В 16:00 начнётся интерактивная площадка. Гостей ждёт поэтический квест по дому губернатора, буккроссинг, поэтические шаржи и ребусы для всех желающих. В то же время откроется ярмарка-продажа работ местных мастеров.

В 17:00 начнётся открытый микрофон, на котором под живую музыку наградят победителей конкурса. После этого пройдут поэтические чтения.

Запись на квест осуществляется в сообщениях группы библиотеки имени Каверина. На все остальные площадки вход свободный.