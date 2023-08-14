Фестиваль поэзии «Стихирник» пройдёт в Пскове 25 августа
Первый фестиваль поэзии «Стихирник» пройдёт в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина совместно с «Клубом не очень анонимных поэтов» при креативном пространстве «Лофт» 25 августа в 16:00. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
В 16:00 начнётся интерактивная площадка. Гостей ждёт поэтический квест по дому губернатора, буккроссинг, поэтические шаржи и ребусы для всех желающих. В то же время откроется ярмарка-продажа работ местных мастеров.
В 17:00 начнётся открытый микрофон, на котором под живую музыку наградят победителей конкурса. После этого пройдут поэтические чтения.
Запись на квест осуществляется в сообщениях группы библиотеки имени Каверина. На все остальные площадки вход свободный.
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