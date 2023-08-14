15 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

14:50, 14 августа 2023, ПАИ

52 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели росгвардейцы за неделю с 7 по 13 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Так, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы выявили десять административных правонарушений и изъяли 15 единиц гражданского оружия и 126 патронов.

В ведомстве напомнили, что владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».