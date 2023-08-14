Полиция разыскивает близких утонувшего в Печорском районе мужчины

15:48, 14 августа 2023, ПАИ

Полиция устанавливает личность неизвестного мужчины, тело которого обнаружено в озере Любинец Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в МО МВД России «Печорский».

6 августа в полицию поступило сообщение о том, что в акватории озера обнаружен труп мужчины. Тело без видимых повреждений извлекли из воды. При себе у утонувшего не было ни документов, ни телефона

На вид мужчине около 40 лет. Он был одет в синие джинсы, коричневый свитер, чёрные кроссовки с белой полосой.

Всех, кто располагает информацией об этом происшествии или личности мужчины, просят сообщить в дежурную часть МО МВД России «Печорский» по телефону (8 8114) 82-33-19 или 112.