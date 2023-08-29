Герои современной России: о воспитании, борьбе и принципах – в интервью с псковским врачом

13:25, 29 августа 2023, ПАИ

В настоящее время тысячи людей в России, в том числе и в Псковской области, бескорыстно оказывают гуманитарную, медицинскую, психологическую и бытовую помощь всем тем, кто в ней остро нуждается. Именно они в числе первых отправляются с гуманитарными миссиями в зону СВО, а также в меру своих возможностей помогают российской армии, семьям военнослужащих и всем тем, кто в силу различных обстоятельств попал в трудную жизненную ситуацию. Причём это герои совершенно разных национальностей, которые всегда откликаются на просьбы оказать поддержку.

В рамках проекта «Герои современной России» ПАИ пообщалось с заместителем главного врача по медицинской части Псковской областной станции скорой помощи Самиром Аль-Араби, который сумел добиться главного – не сворачивать со своего пути, даже когда невыносимо трудно, и при этом помогать тем, кто особенно нуждается в поддержке.

Будучи земским врачом, он находил время на тренерскую работу, чтобы примером воспитывать молодое поколение. А когда нагрянул ковид, он не задумываясь бросился на передовую – в инфекционную больницу Пскова. Не менее важную лепту он внёс и в условиях реального военного времени, дважды побывав в составе миссии Центра медицины катастроф в зоне СВО. Вот так, наверное, и выглядит герой современной России. Только окунитесь в его философию – и вы сразу поймёте, кто такой Самир Аль-Араби.

Семейная медицина

– Расскажите о себе и о своей семье. Где родились, учились? Семейная медицина – это о вашей семье?

– Медицина – это действительно семейное дело. У меня и папа, и мама, и сестра, и супруга – врачи. Медики – это вообще достаточно замкнутая каста. Даже не представляешь, куда ещё можно пойти. Поэтому зачастую, когда родители медики, дети тоже идут в медицину. Тем более что эта профессия не только обществом, но и самими её представителями воспринимается с позитивом. К примеру, прокурор кого-то обвиняет, журналист, бывает, критикует, и это может вызывать определённый когнитивный диссонанс с самим собой. А врач несёт только добро, это во всех смыслах хорошая специальность.

Я родился в 1977 году. Родители, к сожалению, расстались. Папа уехал на родину в Йемен, и там началась война. Мама, оставшись с тремя детьми, так и не смогла туда выехать. Это сейчас с появлением интернета, как сказал Билл Гейтс, мир стал плоским. А тогда, к сожалению, мы потеряли связь. И потом папин брат, который работал в посольстве в Москве, написал письмо, просто указав: «Псковская область, Аль-Араби». И оно дошло!

– Фактически «на деревню дедушке», но спасибо почте и вашей фамилии, выходит?

– Не могу сказать, что с этой фамилией было просто. По маме я порхович. И как-то подруга ей даже сказала: «Слушай, Петровна, поменяй ты фамилию, а?» А мама ответила: «Знаешь, я заставлю людей уважать меня и с этой фамилией».

Это были слова сильной женщины. В моей жизни людей с такой самоотверженностью было лишь несколько. Они просто живут как в Библии сказано: верь, и тебе воздастся. И она действительно верила в то, что она делает. В медицине даже есть своеобразная притча: «Вы врач, и я врач, и мы назначим пациенту одно и то же лекарство в одинаковой дозировке. Ваша таблетка не поможет, а моя поможет. Потому что я верю и мне верят, а вам – нет». Вот и я у матери спрашивал: «Как это у тебя получается?» А она говорила: «Я верю. Правда, мне потом бывает даже плохо от этого. Но я думаю об этом ребёнке и знаю, что всё будет хорошо».

Я считаю, что нужно уметь уходить с плохого фильма, забрасывать плохую книгу, надо уметь закрывать страницу своей жизни, которая тебе не нравится, и не тратить на это время.

Лучшее воспитание – это пример

– Значит, в педиатры вы пошли по маминым стопам?

– Да, по маминым. Однажды, когда я был ещё молодым специалистом, шёл по больнице, а врачи за спиной шептались: «Это сын Аль-Араби Надежды Петровны». А мама мне потом сказала: «Знаешь, сынок, не надо быть сыном Аль-Араби Надежды Петровны. Надо стать Аль-Араби Самиром Салимовичем». И всю жизнь я стараюсь следовать её совету.

Уже когда работал в реанимации и мы часто пересекались с хирургами, для меня стали знаковыми слова начмеда детской областной реанимации Марины Александровны Егоровой: «Хирургом можешь ты не быть, но педиатром быть обязан». Педиатрия – это вообще великая наука. Так, в учебнике педиатрии Шабалова написано: «Не каждому дано совершить какое-то великое дело, но каждый в своей жизни должен облегчить страдания детей». Поэтому педиатрия – отдельно стоящая святая наука в медицине. Поэтому я считаю, что это специальность, заслуживающая особого уважения. Ведь самое дорогое – это дети. Они ещё не испорчены жизнью. Неслучайно говорят: если не знаешь, как себя вести, веди себя как ребёнок. Мы же сами себя и детей загоняем в определённые рамки. Социализация, конечно, нужна, но, чтобы воспитать личность, необходимы филигранные подходы. Ведь важно развить таланты и самобытность ребёнка, а не сделать его забитым и закомплексованным. Необходимо раскрыть ребёнка, потому что самое сложное в жизни – это выбор. Мы тут всегда пытаемся свалить ответственность на Бога. Но надо помнить: это вы делаете выбор. Вы созданы свободными людьми, и только вам решать, как вы поступите.

Когда мой сын выбирал профессию, все тоже склонялись к медицине: дело-то семейное! Но я ему сказал: «Самир (его тоже зовут Самир), выбирай те предметы, которыми ты хочешь заниматься, которые тебя цепляют, заставляют рассуждать. Ты можешь пойти в медицину, но если тебе не нравится химия и биология, даже если они в профессии тебе потом и не пригодятся, ты будешь мучиться несколько лет». И он сделал свой выбор – сейчас учится на факультете юриспруденции в Калининграде.

Детей не надо воспитывать, им нужно показывать пример. Глупо пытаться вбить в ребёнка то, что ты не делаешь сам. Это всё равно что волк будет своих волчат учить есть траву, когда сам ест мясо. Лучшее воспитание – это всегда пример.

Научиться держать удар

– Как вам хватало сил совмещать работы врача и тренера по боксу? И почему выбрали именно бокс?

– К сожалению, придурков хватало. Поэтому приходилось учиться себя защищать. А вообще, всё по Высоцкому: «Значит, нужные книги ты в детстве читал». Он и сейчас актуален, потому что Высоцкий был моральным компасом не только для своего поколения, но и для последующих. Я на этом вырос.

И поэтому я считаю, что на бокс или борьбу мальчик должен пойти просто потому, что так надо. Не мною сказано: нужно уметь постоять за себя. А самые страшные удары наносит нам жизнь. Поэтому так важно научиться не столько бить, сколько держать удар. И неслучайно, когда спецназ сдаёт экзамен и идёт бой с несколькими противниками по очереди, важно не победить каждого – надо выстоять. Силы не физические – силы внутри себя.

Нигде вы не увидите, чтобы за честь и достоинство бегали или плавали. За честь и достоинство надо бороться.

А в боксе тебя научат именно правилам ведения боя. Ведь что такое бокс? Это разговор двух джентльменов с помощью жестов. Надо всегда оставаться джентльменом. Сейчас правительство пытается ввести самбо в школах. Я поддерживаю эту инициативу двумя руками, потому что человек должен быть крепким не только духовно, но и физически. Слабый «воле чужой покорится». А этого допускать нельзя. Поэтому в своё время в Порхове, получив поддержку федерации, мы решили открыть секцию бокса. Стали забирать детей с улицы, направили их в спортзал. До сих пор со многими общаюсь и горжусь, что им если и не заменил отца, то стал другом.

Наша дружба крепла, проходя через пот, кровь, слёзы, победы, поражения. Кстати, победы и поражения – это два одинаковых обманщика, с которыми надо учиться справляться. Победил – и думаешь, что ты самый лучший. Поражение внушает, что весь мир рухнул. На самом деле ничего не рухнуло и ты не самый лучший. Нужно просто делать своё дело.

Никто не планировал умирать от соплей

– Как вам далось решение отправиться в красную зону? И как получилось, что вы возглавили новую больницу?

– Я приехал в Псков буквально на две недели и совсем не планировал оставаться надолго, тем более быть каким-то руководителем. Потом поступило предложение стать начмедом строящейся больницы. Я, конечно, был благодарен за доверие, но при виде только залитых фундаментов мне и самому казалось шуткой, что через 90 дней здесь будет ковидный госпиталь. И за эти 90 дней предстояло собрать команду, запустить больницу и принять первого пациента. И мы всё-таки смогли это сделать.

Беда ковида была в том, что никто не планировал умирать от соплей. Когда человек приходит в онкодиспансер и ему говорят, что у него опухоль, он ожидает всевозможных последствий. А здесь люди, наблюдая за первыми симптомами – температурой и кашлем, совсем не планировали умирать. Все думали, что через неделю пойдут своими ногами. И люди погибали, оставляли здесь близких. Погибали достаточно молодые и здоровые.

Время было сложное. Врачи буквально жили на работе. У меня постоянное чувство вины, потому решения, которые приходилось принимать, зачастую были очень сложными. А люди делали то, что я говорил, и зачастую это было морально и физически тяжело. Причём это были люди разных национальностей, приехавшие со всей страны: русские, кабардинцы, башкиры, чеченцы и дагестанцы. Кто-то уехал, а кто-то и остался. Спасибо всем.

– Сколько людей удалось спасти?

– Я всегда говорю, что в этой ситуации не надо смотреть, сколько вылечили, надо смотреть, сколько не вылечили. Потому что, к сожалению, каждый печальный исход – это повод, чтобы сделать выводы. И даже смерть должна была принести пользу, чтобы в следующий раз помочь. Это было действительно страшно. Тяжело было, когда мы все болели. Многие наши сотрудники прошли через реанимацию и интенсивную терапию, находились без сознания. Хотя многие, пока сами не столкнулись, вообще не верили, что есть ковид. Когда я сам заболел, меня лечили месяц. Правда, после всего увиденного морально ещё тяжелее. Ты делаешь КТ – у тебя 5 %, через неделю 15 %, потом 30 % поражения. Слава богу, вылечили.

Исследования показали, что людям, которые прошли через красную зону, необходимо восстановление, как после зоны боевых действий. Ведь они пропустили через себя не только радость тех, кого они вылечили, но и большое количество смертей. И им приходилось об этом говорить родственникам и друзьям, а потом снова заходить в красную зону.

На самом деле, как бы пафосно ни прозвучало, спасибо государству, ведь были потрачены огромные ресурсы. Мы стали колоть упреждающую терапию буквально на входе в приёмный покой. Стоимость одного укола – более 100 тысяч рублей. И только прививки, вакцинация и упреждающая терапия, затраты огромных ресурсов помогли остановить эту эпидемию.

Мы одной крови

– Когда владыка Тихон вручал вам награду за ваш труд, около вашего имени в скобочках было указано Сергий. Какую веру вы исповедуете?

– Отдельных слов благодарности стоит внимание владыки Тихона к пациентам и врачам. Он одевался в СИЗ, заходил в красную зону, и мы много ходили по палатам. Он лично посещал людей, разговаривал с ними, поддерживал, молился за них. На самом деле это дорогого стоило для пациентов, которые лежали и не знали, доживут ли они до утра. Безусловно, это придавало им сил. Нам также помогали монахи Псково-Печерского монастыря. Они причащали и молились с людьми, работали безвозмездно. Это была большая помощь для нас. И позже в числе многих медиков я получил высокую награду от владыки.

А если говорить о вере, то я крещёный. Я же вырос на Псковщине. Однажды мы сидели за столом с одним священником, и он спрашивает: «А вы кто по вероисповеданию?» Я отвечаю: «Святой отец, вы посмотрите на меня, спросите, как меня зовут, а потом сделайте вывод, кто я по вероисповеданию». Конечно, он подумал, что я мусульманин, и начал меня агитировать за православие. А я его – за ислам. Пока я ему не сказал: «Святой отец, не переживайте, я вообще православный, крещёный, венчанный. Всё хорошо, мы с вами одной крови». Да все мы одной крови вне зависимости от вероисповедания. Хотя сегодня, я думаю, мало кто читал Библию и тем более Коран.

Неслучайно есть выражение «Бог один». Человек рождается, и у него появляются родители, наставники, учителя, которые будут сопровождать его по жизни. А вот к Богу надо прийти. К сожалению, не все до этого доходят. И когда я побывал у отца в Йемене, я стал восхищаться и мусульманами, и исламом. Я понял, что напрасно мусульман приравнивают к террористам. Между прочим, 90 % фильмов, где мусульманин, араб – значит, террорист. На самом деле пророк был посланником мира, а не войны. Никто не читал Коран, никто не задумывался, чему учит ислам. Все забывают, что первый добрый поступок совершил султан Саладин. Взяв Иерусалим, он отпустил всех мирных жителей, не отдал город на разграбление. Принцип христианства – это любовь, принцип мусульманства – это справедливость. И только когда мы поймём, что религия учит любви и справедливости, наверное, что-то изменится.

Не ведают, что творят

– Внемлют ли наши современники опыту веков?

– Со времён распятия Иисуса Христа, когда в него кидали камни и грязь, а вместо воды давали уксус, прошло уже 2000 лет, а люди до сих пор не ведают, что творят. Возьмите даже сегодняшнюю ситуацию. В Библии написано: если вы разделите царство, оно не устоит. Вот нас и пытаются разделить как братьев. На самом деле, на мой взгляд, американцы – великие люди. Есть такая наука культурология, которая учит пониманию поведения и менталитета других людей, чтобы понять, как с ними обращаться. И американцы не стали учить наш язык, чтобы с нами воевать, а просто купили страну с нашим языком и традициями. Они купили определённых людей и направили народ против братьев. И наша беда, что мы вынуждены воевать друг с другом. По сути, это та же гражданская война, которая всегда была самой жестокой.

Если заглянуть в прошлое, то территория Киевской Руси и современной Украины – это прекраснейшая земля. А вот уже сколько лет войны идут именно там. Гражданская война где прошла? Там. Великая Отечественная, по сути, на какой территории шла? Опять же основная масса боёв была там. Со времён Киевской Руси у нас были один язык, одна территория, одни традиции и один государь. Мы не могли жить врозь. Всегда, когда мы жили обособленно, была смута и война, всегда было братоубийство. Только когда мы были вместе, эта территория процветала.

Со времён Киевской Руси у нас были один язык, одна территория, одни традиции и один государь. Мы не могли жить врозь. Всегда, когда мы жили обособленно, была смута и война, всегда было братоубийство. Только когда мы были вместе, эта территория процветала.

Жить надо с честью, а не с гамбургером!

– В первый же день СВО на вашей странице в соцсети «ВКонтакте» была чётко обозначена ваша позиция. Более того, вы несколько раз были в зоне СВО. Расскажите об этих поездках.

– В первый раз мы были в районе Херсона, потом – около Луганска. Но рассказывать в подробностях мы ничего не можем, поскольку эта информация закрытая. Могу только сказать, что, работая в составе Центра медицины катастроф, мы выполняли свою основную функцию – лечили людей. Ребята были из разных регионов и медучреждений. Из травматологов, хирургов, анестезиологов и других специалистов был сформирован госпиталь. Лично я для себя это воспринял так: хочешь принести пользу – делай своё дело. Так однажды мне и сказал один спецназовец: на войне нельзя быть лишним, нельзя мешать, это не место для туризма. Туда не надо ездить просто посмотреть – там нет никакой романтики. И героем быть не надо – надо чётко выполнять свою задачу.

У каждого свой фронт. У кого-то это окоп, у кого-то операционная или кабинет. Причём в условиях боевых действий важно чётко знать свою специальность – тогда ты максимально приносишь пользу.

В любом случае у каждого своё представление о боевых действиях. Но для нас это не просто какая-то далёкая войнушка. И если в былые времена монголо-татары банально желали дани, то эти хотят разрушить нашу веру, изменить душу, навязать нам свои лживые ценности. Каждый из нас знает, что будет, если на эту землю ступит нога нациста. Они разрушают то, что для нас всегда было святым: наши памятники, могилы наших солдат и предков. Хотят разделить нас и опять ввергнуть в смуту. Мы просто обязаны защитить нашу историю. Долг каждого человека и всего общества – показать, что мы единый народ, независимо от национальности. Мы едины своей историей, своими убеждениями и великим будущим. Санкции рано или поздно пройдут. А жить надо с честью, а не с гамбургером!

Досье:

Самир Аль-Араби в 2001 году окончил ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации».

В 2002 году прошёл интернатуру.

С 2003 года работал анестезиологом-реаниматологом в Порховской больнице.

С сентября 2020 года – в COVID-центре, в отделении реанимации, заместитель главного врача по медицинской части.

С 2023 года – заместитель главного врача по медицинской части Псковской областной станции скорой помощи.

Депутат фракции (депутатского объединения) «Единой России», член Общественной палаты Псковской области.

За самоотверженный труд в лечении больных коронавирусной инфекцией удостоен благодарственного письма правительства Псковской области, а также медалей «Патриаршая благодарность» и Луки Крымского.

Анна Михайлова