Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые игровые формы появились на детской площадке около озера в Великолукском районе

Молодёжный ТОС «Фотьевский край» продолжает благоустройство территории около озера в деревне Фотьево Великолукского района. Об этом сообщила председатель ТОСа Ольга Федосеенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Новые игровые формы появились на детской площадке в Фотьево
    Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»
  • Новые игровые формы появились на детской площадке в Фотьево
    Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»
  • Новые игровые формы появились на детской площадке в Фотьево
    Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»
  • Новые игровые формы появились на детской площадке в Фотьево
    Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»
  • Новые игровые формы появились на детской площадке в Фотьево
    Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»
  • Новые игровые формы появились на детской площадке в Фотьево
    Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»
  • Новые игровые формы появились на детской площадке в Фотьево
    Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»
  • Новые игровые формы появились на детской площадке в Фотьево
    Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»

На это раз детская площадка пополнилась новыми игровыми формами. 

Отметим, ранее Ольга Федосеенко обратилась к главе региона Михаилу Ведерникову с просьбой взять под особый контроль ситуацию с обустройством тротуаров в деревне Фотьево. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 августа 2023

Стало известно, как будут выглядеть псковские барсики из бронзы

14 августа 2023

Знаки на пяти объектах Всемирного наследия Юнеско установят в Пскове

14 августа 2023

Новые игровые формы появились на детской площадке около озера в Великолукском районе

14 августа 2023

Более 1500 дорожных правонарушений пресекли в Псковской области за неделю

14 августа 2023

Алеся Михачёва: Всё больше псковичей участвует в сборе гумпомощи для мирного населения Херсонщины

14 августа 2023

Пленэр с вороном Марком пройдёт в Картинной галерее в Пскове

14 августа 2023

Около полутора миллиарда рублей заработали самозанятые псковичи с начала года

14 августа 2023

Федеральный проект «Летний институт» стартовал на площадке ПсковГУ 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...