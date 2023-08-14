Новые игровые формы появились на детской площадке около озера в Великолукском районе

18:24, 14 августа 2023, ПАИ

Молодёжный ТОС «Фотьевский край» продолжает благоустройство территории около озера в деревне Фотьево Великолукского района. Об этом сообщила председатель ТОСа Ольга Федосеенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Ольги Федосеенко в соцсети «ВКонтакте»















На это раз детская площадка пополнилась новыми игровыми формами.

Отметим, ранее Ольга Федосеенко обратилась к главе региона Михаилу Ведерникову с просьбой взять под особый контроль ситуацию с обустройством тротуаров в деревне Фотьево.