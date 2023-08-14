Металлический лист упал на ногу работнику в Куньинском районе

16:44, 14 августа 2023, ПАИ

Несчастный случай произошёл на производстве, специализирующемся на выпечке хлеба и мучных кондитерских изделий, расположенном в Куньинском районе. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции в Псковской области.

Во время выполнения трудовых обязанностей на ногу мужчины упал тяжёлый металлический лист, в результате чего на правой стопе 19-летнего работника образовалась гематома.

Все обстоятельства несчастного случая выясняются.