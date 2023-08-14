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Происшествия

Металлический лист упал на ногу работнику в Куньинском районе

Несчастный случай произошёл на производстве, специализирующемся на выпечке хлеба и мучных кондитерских изделий, расположенном в Куньинском районе. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции в Псковской области.

Фото: ПАИ

Во время выполнения трудовых обязанностей на ногу мужчины упал тяжёлый металлический лист, в результате чего на правой стопе 19-летнего работника образовалась гематома.

Все обстоятельства несчастного случая выясняются.

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