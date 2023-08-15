Граждан Индии оштрафовали в Себеже за нарушение правил въезда в пограничную зону

09:46, 15 августа 2023, ПАИ

Трёх граждан Индии привлекли к административной ответственности в Себежском районе по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ (нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц в пограничной зоне). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

10 августа граждане Индии находились на автомобильной дороге в районе деревни Большое Крупово Себежского района в пределах пограничной зоны без документов на право пребывания в пограничной зоне.

Граждан Индии признали виновными в совершении административного правонарушения. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с принудительным административным выдворением за пределы России.