Роспотребнадзор отменил анкеты о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

17:07, 14 августа 2023, ПАИ

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за рубежа, следует из постановления ведомства. Анкетирование было введено в самом начале пандемии – в марте 2020 года, напоминает «Российская газета».

Речь идёт об анкетировании в отношении коронавирусной инфекции на пунктах пропуска через госграницу, а также о требовании заполнять анкету прибывающим в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.

С 21 октября прошлого года для граждан РФ отменили сдачу теста на коронавирус при возвращении из-за рубежа вне зависимости от вида транспорта, на котором они прибывают. При этом для тех, кто путешествует водным транспортом или на самолёте, всё ещё было необходимо заполнить анкету на портале «Госуслуги». Теперь это требование снято.

Кроме того, выборочное тестирование на COVID-19 теперь будет проводиться только среди тех, кто прибыл в Россию из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. Ранее выборочное тестирование могло быть проведено на рейсе из любой страны.