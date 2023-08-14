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Общество

За въезд в Калининградскую область туристам придётся заплатить

Курортный сбор в Калининградской области намерены ввести в 2024 году. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак в прямом эфире на странице правительства в соцсети «ВКонтакте», сообщает kgd.ru.

Чиновник отметил, что президент дал поручение подготовить нормативную базу, которая позволит регионам вводить курортный сбор. «Сейчас ждём решений со стороны федерального центра. Как только у нас появится такая возможность, да, мы планируем ввести курортный сбор. Мы его планировали вводить чуть ранее, у нас все документы готовы для того, чтобы оперативно внести законопроект в наше Законодательное собрание», – пояснил Ермак.

Курортный сбор в Калининградской области составит 100 рублей в сутки, начиная со второго дня проживания. Его не будут платить жители региона, дети, официальные спортивные делегации, участники культурных проектов, льготные категории граждан.

«Даже с учётом большого количества льготных категорий граждан Калининградской области всё равно получится ещё больше заработать на туристах, в том числе при помощи этого курортного сбора. Ввести мы его планируем, если получится, то со следующего года. Смысл курортного сбора, что деньги, которые мы получаем от туристов, тратятся на территории Калининградской области, на улучшение туристической инфраструктуры. Это кажется очень справедливым. Поэтому нам представляется, что курортный сбор будет ещё одним очень хорошим инструментом для пополнения нашего бюджета», – заключил Ермак.

Ранее возможность введения турсбора в Псковской области оценил вице-спикер облсобрания Александр Братчиков.

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