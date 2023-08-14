Первенство ВДВ по парашютному спорту начнётся в Пскове с 20 августа
Первенство ВДВ по парашютному спорту пройдёт в Пскове с 20 по 30 августа. Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВДВ РФ Алексей Наумец в эфире программы ПАИ-live.
120 спортсменов будут состязаться в точности приземления, одиночной акробатике и групповой парашютной акробатике.
«В соревнованиях будут участвовать спортсмены из всех частей воздушно-десантных войск, а также наши легендарные псковские парашютисты, такие как многократная чемпионка мира Любовь Екшикеева», – отметил гость программы.
Также Алексей Наумец рассказал, что ожидается участие спортсменов из Белоруссии, поэтому соревнования будут иметь статус международных. Кроме того, на первенство приглашены парашютисты из клубов ЦСКА и ДОСААФ.
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