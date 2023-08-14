Первенство ВДВ по парашютному спорту начнётся в Пскове с 20 августа

17:56, 14 августа 2023, ПАИ

Первенство ВДВ по парашютному спорту пройдёт в Пскове с 20 по 30 августа. Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВДВ РФ Алексей Наумец в эфире программы ПАИ-live.

120 спортсменов будут состязаться в точности приземления, одиночной акробатике и групповой парашютной акробатике.

«В соревнованиях будут участвовать спортсмены из всех частей воздушно-десантных войск, а также наши легендарные псковские парашютисты, такие как многократная чемпионка мира Любовь Екшикеева», – отметил гость программы.

Также Алексей Наумец рассказал, что ожидается участие спортсменов из Белоруссии, поэтому соревнования будут иметь статус международных. Кроме того, на первенство приглашены парашютисты из клубов ЦСКА и ДОСААФ.