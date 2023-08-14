Псковские футболисты обыграли калининградскую «Балтику»

21:35, 14 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» (спортсмены 2007 года рождения) выиграл у калининградской «Балтики» со счётом 2:1 в рамках 13-го тура Юношеской футбольной лиги. Матч прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается в группе «ЮФЛ Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

Псковичи с самого начала игры начали прессинговать соперника на его половине поля. На четвёртой минуте матча Данила Любушкин после небольшой разыгровки с Даниилом Ивановым вошёл в штрафную соперника и сделал прострельную передачу. На мяч среагировал защитник «Балтики», который переправил его в собственные ворота.

Во втором тайме псковичи смогли удвоить счёт. Владимир Макеев вывел своего партнёра Руслана Павлова один на один с вратарём. Тот не растерялся и переправил мяч в свободный угол ворот.

В последние десять минут игры «Балтика» продвигалась вперёд с целью перевернуть исход встречи. Первый шаг к этому сделал Михаил Мстоян, который воспользовался удачным отскоком и отправил мяч в ворота «Пскова». В компенсированное время воротам псковичей угрожал даже вратарь балтийцев, который помогал своим партнёрам на стандартных положениях. Но «Псков» выстоял и заработал три очка.

По результатам матча «Псков» сравнялся по очкам со спортшколой «Электрон» и находится на третьем месте турнирной таблицы.