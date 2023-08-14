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Общество

Более 1500 дорожных правонарушений пресекли в Псковской области за неделю

1510 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 7 по 13 августа. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Также сотрудниками Госавтоинспекции Псковской области выявлено 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано пять водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, 28 получили травмы различной степени тяжести, семеро из них – дети.

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