Более 1500 дорожных правонарушений пресекли в Псковской области за неделю

18:10, 14 августа 2023, ПАИ

1510 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 7 по 13 августа. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Также сотрудниками Госавтоинспекции Псковской области выявлено 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано пять водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, 28 получили травмы различной степени тяжести, семеро из них – дети.