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Псковские ребята из «Движения Первых» побывали в «Университетских сменах» в МГИКе

Псковская делегация приняла участие в летнем этапе проекта Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» «Университетские смены», организованного на базе Московского государственного института культуры (МГИК). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ребята смогли почувствовать себя студентами одного из ведущих вузов культуры страны.

Фото: пресс-служба «Движения Первых»

Участниками уникального мероприятия стали активисты регионального «Движения Первых», старшеклассницы Полина Яковлева, Виктория Федотова и Алина Лосякова. На 10 дней МГИК распахнул свои двери для почти 300 школьников в возрасте от 14 до 17 лет и сопровождающих из 41 субъекта Российской Федерации, в том числе из новых регионов. 

Для школьников были подготовлены и проведены творческая программа, лекции и образовательные сессии: «Армия культуры» департамента культуры Минобороны России, «Миссия режиссуры в праздничной индустрии» заслуженного деятеля искусств РФ, заведующей кафедрой режиссуры театрализованных представлений МГИК Марины Комаровой, «Телевидение. За кадром» российской телеведущей, журналиста, лауреата премии ТЭФИ Анастасии Чернобровиной. В программе были также мастер-классы по современному танцу, вокалу, мобильной фотографии, витражной росписи, вечерние шоу с применением современных технологий и спецэффектов, интерактивные задания.

В стенах вуза прошли встречи с заслуженным артистом России, первым заместителем председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ Денисом Майдановым, с народными артистами РФ Олегом Газмановым и Ларисой Долиной.

Разнообразные образовательные и творческие мероприятия были направлены на укрепление гражданско-патриотической позиции участников смены, формирование опыта командного взаимодействия, а также знакомство с основными направлениям подготовки института культуры.

В рамках смены участники провели масштабную акцию, символизирующую единство, верность традициям и уважение к многовековой истории России. На территории института школьники выстроились в большое сердце из флагов своих регионов. Затем активисты молодёжного движения растянули огромное полотно российского триколора площадью 150 кв метров.

Напомним, в весеннем этапе проекта приняли участие больше тысячи подростков, в числе которых была и делегация из Псковской области. Тогда интенсивы были организованы на базе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

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