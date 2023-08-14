В Великих Луках устраняют затопление подземного перехода

21:13, 14 августа 2023, ПАИ

Подземный переход в Великих Луках затопило после ливня. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

«По предварительной информации специалистов, произошло аварийное отключение насосной станции в связи с перепадами напряжения. Работа насосов на данный момент восстановлена. Ведётся работа по устранению подтопления», – отметили в администрации Великих Лук.