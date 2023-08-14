В Великих Луках устраняют затопление подземного перехода
Подземный переход в Великих Луках затопило после ливня. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».
«По предварительной информации специалистов, произошло аварийное отключение насосной станции в связи с перепадами напряжения. Работа насосов на данный момент восстановлена. Ведётся работа по устранению подтопления», – отметили в администрации Великих Лук.
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