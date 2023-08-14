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Общество

Строительство ФАПа в деревне Пушкиногорского района завершено

Строительство ФАПа в деревне Блажи Пушкиногорского района завершено. 

  • Новый ФАП в деревне Блажи
    Фото: Газеты «Пушкинский край»
  • Новый ФАП в деревне Блажи
    Фото: Газеты «Пушкинский край»
  • Новый ФАП в деревне Блажи
    Фото: Газеты «Пушкинский край»
  • Новый ФАП в деревне Блажи
    Фото: Газеты «Пушкинский край»
  • Новый ФАП в деревне Блажи
    Фото: Газеты «Пушкинский край»
  • Новый ФАП в деревне Блажи
    Фото: Газеты «Пушкинский край»
  • Новый ФАП в деревне Блажи
    Фото: Газеты «Пушкинский край»

Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова. На сегодняшний день помещения нового ФАПа оснащены новым современным оборудованием.

«Руководство больницы оформляет документы с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии. Работать в ФАПе будут сотрудники районной больницы, но руководство учреждения готово принять на работу нового сотрудника», – подчеркнула Оксана Владимировна. 

Отметим, что при трудоустройстве в сельской местности по федеральной программе «Земский фельдшер» предусмотрена единовременно выплата в размере 500 тыс. руб. и дополнительная выплата за счёт средств областного бюджета 500 тыс. руб. Молодым специалистам выплачиваются и подъёмные – 300 тыс. руб. ( по 100 тыс. руб. в течение трёх лет).

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