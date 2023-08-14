День археолога отмечается 15 августа

07:03, 15 августа 2023, ПАИ

15 августа в России отмечается День археолога, сообщает calend.ru.

Существует несколько версий истории возникновения этого праздника. По одной из них, традиция отмечать 15 августа День археолога сложилась в России в 1930‑х годах по инициативе профессора Владислава Равдоникаса, который с 1934 по 1959 год руководил экспедицией на раскопках поселения «Старая Ладога» в окрестностях Ленинграда (Санкт‑Петербурга). По легенде, в экспедиции существовало строгое правило — отмечать только серьезные даты и праздники. Когда повода не нашлось, в другие экспедиции были направлены телеграммы: «Поздравляем с Днем археолога».

По другой версии, праздник зародился в Новгородской экспедиции в начале 1940-х годов, когда во время раскопок 15 августа студентам‑археологам захотелось отдохнуть. Они пришли к руководителю экспедиции Арциховскому и заявили, что сегодня большой праздник — день рождения Буцефала, коня Александра Македонского, и надо бы его отметить. Праздник отметили, как полагается, а потом повод забылся, и день рождения Буцефала стал Днем археолога.

Многие археологи считают, что дата праздника связана с днем рождения выдающегося ученого Татьяны Пассек (1903-1968), который сначала широко отмечали только в ее собственной экспедиции, а потом празднование 15 августа постепенно перешло и к другим.

Археология — (от греческого archaios — древний и logos — учение) — наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала — порой больше, чем это можно себе представить.

Среди знаменитых археологических открытий — руины храма Артемиды Эфесской — одного из семи чудес света античного мира; гробница фараона Тутанхамона в Египте; саркофаги в Долине царей; остатки легендарного Лабиринта — дворца Минотавра; клад 13 века, принадлежащий народности сапотеки; курган Куль-Оба; китайская «Терракотовая армия»; мумия женщины, погребенной около 2600 года до н.э.; австралопитек Люси...

В России археология стала развиваться с эпохи Петра I, который в 1714 году издал указ о том, чтобы «все собирали на местах разные древности». В этом же году в Петербурге был основан первый российский государственный публичный музей — Кунсткамера, для которого собирались древние находки. Начались раскопки курганов с исследовательскими целями, производилась реставрация отдельных памятников.

В середине XIX века в Санкт-Петербурге было основано Санкт-Петербургское археологическо-нумизматическое общество. Его возглавил президент Академии художеств герцог Максимилиан Лейхтенбергский, у которого был опыт самостоятельных археологических раскопок в Египте. На первом этапе существования общество ограничивало себя классической археологией и современной нумизматикой, в основном стран Запада. В 1849 году общество было переименовано в «Императорское археологическое Общество», а в 1924 году оно вошло в состав Академии истории материальной культуры.

Важным событием в развитии археологических исследований в России стало основание Императорской Археологической Комиссии графом С.Г. Строгановым на основе Комиссии для расследования древностей. В 1859 году император Александр II утвердил положение об Императорской Археологической комиссии, положив начало первому государственному учреждению отечественной археологии. После революции 1917 года комиссия была реорганизована в Институт истории материальной культуры, позднее слившийся с Академией наук.