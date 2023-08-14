В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими
В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Псковская область простилась с младшим сержантом Денисом Бережковым, младшим сержантом Павлом Синиговым, младшим сержантом Артуром Платицыным, ефрейтором Павлом Фоминым.
«Вечная память нашим ребятам и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал глава региона.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 августа 2023
Около трёх тысяч псковичей посетили концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря