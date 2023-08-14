В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими

22:24, 14 августа 2023, ПАИ

В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Псковская область простилась с младшим сержантом Денисом Бережковым, младшим сержантом Павлом Синиговым, младшим сержантом Артуром Платицыным, ефрейтором Павлом Фоминым.

«Вечная память нашим ребятам и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал глава региона.