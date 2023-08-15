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Общество

АТОР: 120 рублей за доллар сделают туризм для россиян роскошью

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что 120 рублей за доллар сделают туризм для россиян роскошью. Курс иностранной валюты, способный поставить поездки отечественных путешественников на стоп, он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

«Если тренд на падение рубля продолжится, то психологическая отметка, после которой путешествия начинают вставать, как мы это видели в 2022 году, находится на уровне 115-120 за доллар и 140-150 за евро, – добавил специалист. – Здесь уже путешествия превращаются в некую роскошь».

Эксперт подчеркнул, что увеличение стоимости туров в первую очередь ударит по бюджетному потребителю и направлениям, где ожидался большой поток отдыхающих.

Представитель АТОР также отметил, что по туристам больно бьёт и стоимость авиабилетов. По его словам, только за перевозку в любое зарубежное пляжное направление россияне вынуждены отдавать порядка 60-70 тысяч рублей.

14 августа курс доллара превысил психологическую отметку в 100 рублей. Сейчас он стоит немногим более 101 рубля.

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