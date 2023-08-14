Российский хоккеист Родион Амиров скончался в возрасте 21 года

23:30, 14 августа 2023, ПАИ

Российский хоккеист Родион Амиров умер в возрасте 21 года. Об этом 14 августа сообщили «Известия» со ссылкой на его агента Дэна Милштейна.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушёл из жизни Родион Амиров. Два года назад юноше был вынесен страшный диагноз — опухоль головного мозга. Началась борьба за каждый миг жизни. Родион решил не думать о плохом, он наслаждался каждым днём, встречая его с тем же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры», — рассказал он.

Милштейн поблагодарил клубы «Торонто Мэйпл Лифс» и «Салават Юлаев», которым принадлежали права на него, за оказанную помощь.