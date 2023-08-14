Газоснабжение прекращено в районе пожара на заправке в Махачкале

23:52, 14 августа 2023, ПАИ

Сотрудники газовых служб перекрыли подачу газа в микрорайоне, где горит заправка в Махачкале, сообщает администрация города.

«На месте происшествия работают сотрудники газовых служб. Во избежание возгорания газоснабжение в микрорайоне прекращено», – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе республиканского Минздрава сообщили, что на место происшествия вызваны дополнительные бригады медиков, в том числе хирургов и реаниматологов.

Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что пожар вспыхнул вечером в понедельник после взрыва в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус» в Махачкале. Как сообщал глава Дагестана Сергей Меликов, взрыв произошёл на одной из автозаправок при выезде из Махачкалы.

Пламенем охвачено 500 кв. метров территории в районе автозаправки, пожару присвоен повышенный ранг опасности. Позднее администрация города предупредила о риске возникновения повторных взрывов.

По последним данным, в результате происшествия погибло пять человек, ещё 10 пострадали.