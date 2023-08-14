27 человек погибло в результате взрыва на АЗС в Махачкале

08:22, 15 августа 2023, ПАИ

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.

«На данный момент 27 погибших», – сказал собеседник агентства. Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, трое из погибших – дети. В МЧС уточнили, что число пострадавших достигло 75 человек.

Ранее Минздрав Дагестана сообщал о 12 погибших и 56 пострадавших, среди которых 13 детей. При этом прибывший в Дагестан первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко позднее уточнил, что в больницах Махачкалы находятся 66 пострадавших, 10 из них в тяжёлом состоянии.



По данным МЧС, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят спецбортом МЧС в московские больницы.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

15 августа в Дагестане объявлено днём траура.

