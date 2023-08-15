До +28 градусов ожидается сегодня в Пскове

08:40, 15 августа 2023, ПАИ

15 августа в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Утром местами пройдёт кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть южный ветер. Температура днём от +23 до +28 градусов, ночью – от +12 до +17 градусов. В Пскове без существенных осадков, утром – кратковременный дождь, возможна гроза. Температура днём от +26 до +28 градусов, ночью – от +15 до +17 градусов. В Великих Луках без существенных осадков. Температура днём от +25 до +27 градусов, ночью – от +13 до +15 градусов.