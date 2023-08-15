Свалку в водоохранной зоне реки Великой ликвидируют в Пскове
Несанкционированную свалку в водоохранной зоне реки Великой ликвидируют в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Псковская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что в районе улицы Ваганова в Пскове в водоохранной зоне реки Великой находится свалка отходов производства.
В целях устранения нарушений в адрес главы города внесли представление.
Ликвидация несанкционированной свалки находится на контроле спецпрокурора.
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