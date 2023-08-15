Свалку в водоохранной зоне реки Великой ликвидируют в Пскове

09:54, 15 августа 2023, ПАИ

Несанкционированную свалку в водоохранной зоне реки Великой ликвидируют в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что в районе улицы Ваганова в Пскове в водоохранной зоне реки Великой находится свалка отходов производства.

В целях устранения нарушений в адрес главы города внесли представление.

Ликвидация несанкционированной свалки находится на контроле спецпрокурора.