Псковичам рассказали о повышении размера налоговых вычетов

10:07, 15 августа 2023, ПАИ

С 1 января 2024 года вступят в силу поправки в налоговое законодательство, увеличивающие размер социальных налоговых вычетов по НДФЛ (Федеральный закон от 28 апреля 2023 года № 159-ФЗ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В пресс-службе напомнили, что социальные налоговые вычеты предоставляются физическим лицам в сумме расходов, фактически произведённых налогоплательщиком в конкретном налоговом периоде. Вычеты можно получить как у работодателя в течение налогового периода, так и в налоговом органе при представлении декларации в форме 3-НДФЛ по окончании налогового периода.

Так, в соответствии с изменениями будут увеличены общий предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц, предельный размер социального вычета в части расходов на обучение детей.

Напомним, что в состав социального вычета входят расходы, в том числе налогоплательщика-физлица в виде пожертвований, оплаты собственного обучения, а также обучения своих детей в возрасте до 24 лет и (или) подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения, оплаты своего лечения, а также лечения супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновлённых), подопечных, в том числе расходы на ДМС, покупки дорогостоящих медикаментов.

С полным списком можно ознакомиться, обратившись к статье 219 Налогового кодекса Российской Федерации.

В настоящее время предельный размер вычета по перечисленным затратам (кроме расходов на благотворительность, обучение детей и дорогостоящее лечение) составляет 120 000 рублей.

Законом № 159-ФЗ этот порог увеличен до 150 000 рублей, то есть максимальная сумма средств к возврату составит 19 500 рублей.

Что касается вычета на обучение детей, сейчас его предел равен 50 000 рублей на каждого ребёнка в общей сумме на обоих родителей (опекунов, попечителей). Законом № 159-ФЗ этот размер увеличен до 110 000 рублей. Значит максимальная сумма средств к возврату по этому виду затрат составит 14 300 рублей.