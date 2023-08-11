Андрей Турчак: Многие предложения группы по СВО стали законами

10:33, 15 августа 2023, ПАИ

Итоги деятельности рабочей группы по СВО за полгода направлены президенту в шестом докладе, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом сообщает сайт ER.ru.

«Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск», – отметил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии подчеркнул, что на основе обращений в рабочую группу были подготовлены десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами. «Среди них – признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юридическую помощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», – напомнил глава группы по СВО.

Помимо этого, по его словам, продолжается работа над рядом ключевых инициатив. Это, в том числе, обеспечение учёта боевого опыта и квалификации, полученными участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт. Также – установление «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.

«Исключение из состава доходов, учитываемых при назначении детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды», – отметил Андрей Турчак.

Некоторые законопроекты рабочей группы по СВО уже внесены и будут рассмотрены в осеннюю сессию. Это инициатива, освобождающая погибших или тяжело раненых поручителей-участников СВО от обязательств по кредитам. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Он поможет стимулировать за счёт мер господдержки трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.

Помимо этого, внесён законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Продолжится рассмотрение законопроекта, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, получат право на сохранение выплат на жильё. В зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 миллиона до почти пяти миллионов рублей.

В завершение весенней сессии парламента были одобрены инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Они защищают трудовые и финансовые права участников спецоперации. Подписан закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.

Также продолжается работа по внедрению Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. «Он включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продлёнку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей и другие меры», – заключил Андрей Турчак.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян, в свою очередь, подчеркнул, что в Псковской области, наряду с федеральными, действуют и региональные меры поддержки участников СВО и их семей.

«Открыт и работает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Представительства фонда есть в каждом районе области. Востребованными являются такие меры поддержки, как бесплатное питание детей в школах, детских садах, средних образовательных учреждениях. В списке мер поддержки предусмотрена компенсация транспортного налога, а также первоочередной перевод в образовательные учреждения, находящиеся рядом с домом, где проживают дети участников СВО», – отметил он.

Также Армен Мнацаканян напомнил, что областным заксобранием на июльской сессии принят закон, согласно которому орденоносцам специальной военной операции и их родственникам в Псковской области бесплатно предоставят участки под строительство, а участников СВО из числа детей-сирот обеспечат жильём в первоочередном порядке.

«Кроме того, губернатором региона было принято решение об увеличении количества бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря для детей участников СВО. Эта мера также является крайне востребованной», – подчеркнул Армен Мнацаканян.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.