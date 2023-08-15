Связь как в городе: «Ростелеком» обеспечил мобильным интернетом ещё шесть деревень Псковской области

10:20, 15 августа 2023, ПАИ

«Ростелеком» построил и запустил в эксплуатацию базовые станции сотовой связи в шести населённых пунктах Псковской области – Стеревнёво (Усвятский район), Влазово (Островский район), Скугры (Дновский район), Захарино, Окни и Горожане (Новосокольнический район). Более тысячи человек получили доступ к высокоскоростному интернету и устойчивой мобильной связи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Работы выполнены в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Проект предусматривает появление современной сотовой связи в малых населённых пунктах, где постоянно проживают от 100 до 500 человек. Места для первоочередного строительства базовых станций определили сами псковичи на голосовании в 2022 году.

«С начала года «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию уже десять базовых станций на территории Псковской области. Это способствует уравниванию в цифровых возможностях жителей крупных и малых населённых пунктов. Дистанционное образование и онлайн-запись к врачу, развлекательные порталы и другие ресурсы становятся доступными в самых отдалённых уголках региона. Важно, что и сами псковичи стремятся получить доступ к связи и проявляют активность», – отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

До 10 сентября на портале «Госуслуги» проходит общероссийское голосование за населённые пункты, в которых мобильный интернет может появиться уже в следующем году. Голоса принимаются и по почте в форме индивидуальных или коллективных писем в адрес Минцифры России.

«УЦН 2.0 – прекрасная инициатива Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, которая действительно позволяет решать проблему доступности телеком-сервисов. Благодаря проекту голосовая связь и высокоскоростной интернет впервые появляются в населённых пунктах, куда коммерческие структуры не пришли бы ещё длительное время. 30 базовых станций с 2021 года установлены в регионе, это значит, что более пяти тысяч человек получили доступ к современным услугам связи и сети Интернет», – отметил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«В Стеревнёво постоянно проживают около 130 человек, в летний сезон – более двухсот, много детей приезжает на каникулы. В деревне есть библиотека и дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почты. Раньше не было вообще никакой связи, и это существенно затрудняло жизнь. Сейчас все очень рады, потому что получили возможность учиться, работать, проводить досуг онлайн, как в городе. Социальные учреждения тоже теперь смогут использовать в работе цифровые технологии», – подчеркнул глава сельского поселения «Усвятская волость» Олег Емельянов.

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). До конца 2023 года строительство новых базовых станций на территории региона также запланировано в Псковском, Палкинском, Дедовичском, Новосокольническом, Печорском и Опочецком районах.