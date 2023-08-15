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Псковских школьников приглашают принять участие в фотоакции «Моё культурное лето»

Псковских школьников приглашают принять участие во всероссийской фотоакции «Мое культурное лето», которая пройдёт с 21 по 25 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

«Посещение культурных мероприятий всегда с пользой отражается на развитии юного человека: расширяет его кругозор, вдохновляет, учит удивляться, воображать и мечтать. А искусство фотографии напрямую стимулирует творчество, является очень полезным и интересным занятием для детей, помогает выявить их скрытые таланты», – говорится в сообщении. 

Школьникам России предлагается рассказать о культурных мероприятиях, в которых они участвовали этим летом, посредством искусства фотографии.

Для участия в акции необходимо опубликовать собственную фотографию, которую участник акции сделал в течение лета (в театре, музее, на выставке, концерте, в детском оздоровительном или пришкольном лагере и других местах), в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице или странице учреждения культуры или образования. Также необходимо кратко рассказать о своих впечатлениях от мероприятия в тексте поста, указав свой регион, фамилию, имя и хештег #фотолетокдш.

Экспертная комиссия, состоящая из известных российских мастеров фотографии, выберет 30 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале культурадляшкольников.РФ.

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