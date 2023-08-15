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Спорт

Спортсменка из Псковской области заняла первое место на чемпионате России по велоспорту

Спортсменка из Псковской области Ирина Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по велосипедному спорту среди женщин, который прошёл с 1 по 7 августа в Муроме. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Спортсменка выступила в паре с Анастасией Печерских на дистанции в 25 километров. Тренером велогонщицы является Вячеслав Тарасов.

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