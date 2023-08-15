Спортсменка из Псковской области заняла первое место на чемпионате России по велоспорту

12:40, 15 августа 2023, ПАИ

Спортсменка из Псковской области Ирина Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по велосипедному спорту среди женщин, который прошёл с 1 по 7 августа в Муроме. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Спортсменка выступила в паре с Анастасией Печерских на дистанции в 25 километров. Тренером велогонщицы является Вячеслав Тарасов.