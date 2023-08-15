Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковичей приглашают к участию в конкурсе проектов «Среда возможностей»

Псковичей призвали принять участие в конкурсе проектов «Среда возможностей», приём заявок на который продлили до 24 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города. 

Цель конкурса – поиск и поддержка инициатив, улучшающих существующие и создающих новые возможности для детей и подростков на малых территориях.

В администрации отметили, что принять участие в конкурсе могут некоммерческие и бюджетные организации, работающие в населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, в том числе: учреждения профессионального образования, дома культуры, библиотеки, молодёжные центры, малокомплектные школы и детские сады, комплексные центры социального обслуживания населения.

Максимальная сумма гранта составляет 1 млн рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 августа 2023

Псковичей приглашают к участию в конкурсе проектов «Среда возможностей»

15 августа 2023

С популярными играми времён княгини Ольги познакомятся гости Псковского кремля

15 августа 2023

Концерты с участием 70 молодых музыкантов пройдут в Псковской области

14 августа 2023

Островские мастерицы представили своё рукоделие в Печорах

14 августа 2023

Около трёх тысяч псковичей посетили концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря

14 августа 2023

Выставка археологических находок полевого сезона откроется в Пскове

14 августа 2023

Псковичка стала победительницей Всероссийского конкурса детских инициатив

14 августа 2023

Выставка известных художников откроется в Печорах


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...