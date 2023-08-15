Псковичей приглашают к участию в конкурсе проектов «Среда возможностей»

14:28, 15 августа 2023, ПАИ

Псковичей призвали принять участие в конкурсе проектов «Среда возможностей», приём заявок на который продлили до 24 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Цель конкурса – поиск и поддержка инициатив, улучшающих существующие и создающих новые возможности для детей и подростков на малых территориях.

В администрации отметили, что принять участие в конкурсе могут некоммерческие и бюджетные организации, работающие в населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, в том числе: учреждения профессионального образования, дома культуры, библиотеки, молодёжные центры, малокомплектные школы и детские сады, комплексные центры социального обслуживания населения.

Максимальная сумма гранта составляет 1 млн рублей.