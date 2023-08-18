Турнир по пляжному волейболу в формате микст пройдёт в Пскове

21:35, 15 августа 2023, ПАИ

Турнир по пляжному волейболу, посвящённый Дню Государственного флага и 100-летию отечественного волейбола, в формате микст пройдёт в Пскове на городском пляже 19 августа. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования начнутся в 10:00. Заявки на участие принимают до 17 августа. На первом этапе пройдёт групповой турнир, после которого определится сетка, где волейболисты проведут игры на выбывание до двух поражений. Вступительный взнос составит 250 рублей с человека.

Отметим, что организаторы не допустят к участию команды без предварительной регистрации. Победителей и призёров наградят медалями и грамотами.

Формат микст подразумевает наличие в команде двух игроков противоположного пола.