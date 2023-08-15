Часть улицы Кузнецкой в Пскове временно закроют для проезда
16 августа с 7:00 до 16:00 в Пскове для движения автотранспорта будет перекрыт участок улицы Кузнецкой от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Там уточнили, что это необходимо для того, чтобы энергетики псковского филиала «Россети Северо-Запад» восстановили опоры освещения, которые повалил ураганный ветер. Это, в свою очередь, нарушило работу светофоров.
Горожан просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
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