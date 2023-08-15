Очевидцев тройного ДТП у деревни Щиглицы разыскивают пострадавшие
Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло у деревни Щиглицы в Псковском районе вчера, 14 августа, разыскивают пострадавшие.
-
Фото: представлены пострадавшими
-
Фото: представлены пострадавшими
-
Фото: представлены пострадавшими
-
Фото: представлены пострадавшими
По предварительной информации, водитель «Газели» начал обгонять ГАЗ, убедившись в безопасности манёвра. Но по левой обочине оба автомобиля на большой скорости решили обогнать Mitsubishi. В результате Mitsubishi врезался в «Газель», и автомобиль отбросило на ГАЗ, оба оказались в кювете.
Очевидцев этого происшествия, зафиксировавших его на видеорегистратор, просят написать на почту redactor@informpskov.ru.
Комментарии: 0 Обсудить >>>