Очевидцев тройного ДТП у деревни Щиглицы разыскивают пострадавшие

11:22, 15 августа 2023, ПАИ

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло у деревни Щиглицы в Псковском районе вчера, 14 августа, разыскивают пострадавшие.



Фото: представлены пострадавшими



Фото: представлены пострадавшими



Фото: представлены пострадавшими



Фото: представлены пострадавшими







По предварительной информации, водитель «Газели» начал обгонять ГАЗ, убедившись в безопасности манёвра. Но по левой обочине оба автомобиля на большой скорости решили обогнать Mitsubishi. В результате Mitsubishi врезался в «Газель», и автомобиль отбросило на ГАЗ, оба оказались в кювете.