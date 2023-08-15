Новое футбольное поле укладывают на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
Новое тренировочное футбольное поле укладывают на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Ход работ проконтролировал глава города Борис Елкин, передаёт корреспондент ПАИ.
Подрядчик уже завершил устройство основания и дренажной системы, постелил искусственную траву и нанёс разметку. Сейчас ведётся посыпка поля кварцевым песком. Строителям осталось установить ворота и трибуны.
В течение двух недель работы будут завершены.
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