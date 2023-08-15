С популярными играми времён княгини Ольги познакомятся гости Псковского кремля

12:52, 15 августа 2023, ПАИ

Интерактивная программа «Во что играли наши предки» пройдёт в Псковском кремле 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Её участники познакомятся с настольными играми, которые были популярны ещё во времена княгини Ольги.

В ходе программы гости погрузятся в мир настольных игр древности, смогут познакомиться с их историей, узнают, как игры попали на Русь, увидят археологические находки шашек и даже научатся играть в игру «Мельница» и «Тавлеи».

Отметим, что интерактивная программа начнётся в 15:00 в Приказной палате Псковского кремля.