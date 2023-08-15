Строящийся ФОКОТ у школы № 20 в Пскове проверил Борис Елкин

18:11, 15 августа 2023, ПАИ

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТа) у школы № 20 на улице Текстильной в Пскове закончат в ближайшее время. Ход работ в строящемся объекте оценил глава города Борис Елкин, передаёт корреспондент ПАИ.

«Объект находится в высокой стадии готовности. Поле уже практически готово. Сейчас рабочие посыпают площадку песком, дальше будет укладка резиновой крошки. Стадион сам уже, в принципе, готов. Готовы уже и тренажёры, и баскетбольные и волейбольные площадки. Остаётся наклеить резиновое покрытие на беговые дорожки и уложить незначительное количество бетонного покрытия», – сказал Борис Елкин.

По словам главы города, на данный момент главной задачей является завершение объекта к новому учебному году, то есть к 1 сентября. «Дети идут в школу, хотелось бы, чтобы они занимались на новом стадионе», – сказал он.

Борис Елкин также отметил, что две недели для завершения работ в почти уже готовом объекте – достаточно реальный срок. «Уже не один подрядчик сменился на данном ФОКОТе, к сожалению. С первым подрядчиком пришлось расторгнуть договор и занести его в РНП, сейчас на объекте работает следующий, но он тоже уже нарушил сроки по контракту», – обратил внимание глава города.

«Подрядчик старается сделать и уверяет, что 1 сентября он завершит работу. В случае, если нет, мы повторно будем направлять запрос на расторжение договора со всеми штрафными санкциями. В любом случае по завершении работ будем применять штрафные санкции к подрядчику, который нарушил сроки», – подчеркнул Борис Елкин.