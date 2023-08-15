Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Строящийся ФОКОТ у школы № 20 в Пскове проверил Борис Елкин

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТа) у школы № 20 на улице Текстильной в Пскове закончат в ближайшее время. Ход работ в строящемся объекте оценил глава города Борис Елкин, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Объект находится в высокой стадии готовности. Поле уже практически готово. Сейчас рабочие посыпают площадку песком, дальше будет укладка резиновой крошки. Стадион сам уже, в принципе, готов. Готовы уже и тренажёры, и баскетбольные и волейбольные площадки. Остаётся наклеить резиновое покрытие на беговые дорожки и уложить незначительное количество бетонного покрытия», – сказал Борис Елкин. 

По словам главы города, на данный момент главной задачей является завершение объекта к новому учебному году, то есть к 1 сентября. «Дети идут в школу, хотелось бы, чтобы они занимались на новом стадионе», – сказал он.

Борис Елкин также отметил, что две недели для завершения работ в почти уже готовом объекте – достаточно реальный срок. «Уже не один подрядчик сменился на данном ФОКОТе, к сожалению. С первым подрядчиком пришлось расторгнуть договор и занести его в РНП, сейчас на объекте работает следующий, но он тоже уже нарушил сроки по контракту», – обратил внимание глава города. 

«Подрядчик старается сделать и уверяет, что 1 сентября он завершит работу. В случае, если нет, мы повторно будем направлять запрос на расторжение договора со всеми штрафными санкциями. В любом случае по завершении работ будем применять штрафные санкции к подрядчику, который нарушил сроки», – подчеркнул Борис Елкин. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 августа 2023

Фестиваль по запуску воздушных змеев пройдет в Пскове

15 августа 2023

Более 50 миллиардов рублей привлечено в сферу сельского хозяйства Псковской области за пять лет

15 августа 2023

В Пушкиногорском отделении Союза пенсионеров выбрали нового председателя

15 августа 2023

Отец и дочь пострадали в результате ДТП в Пскове 

15 августа 2023

Темп и ход догазификации Бежаницкого района обсудили на встрече с гендиректором «Газпрома»

15 августа 2023

Два автомобиля столкнулись в Дедовичском районе

15 августа 2023

Останки советского бойца найдены при прокладывании теплотрассы в Кунье

15 августа 2023

17 патриотов из Псковской области и ДНР приняли в ряды Юнармии


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...