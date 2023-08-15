В Куньинском районе мужчина пострадал при съезде автомобиля в кювет
Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Куньинском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
ДТП произошло на 447-м километре трассы М-9 Москва – Балтия. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, в итоге машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП пострадал 22-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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