В Куньинском районе мужчина пострадал при съезде автомобиля в кювет

12:59, 15 августа 2023, ПАИ

Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Куньинском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

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ДТП произошло на 447-м километре трассы М-9 Москва – Балтия. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, в итоге машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал 22-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.