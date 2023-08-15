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Общество

Студенты из Пскова вышли в полуфинал проекта «Молодёжный глобальный прогноз развития энергетики»

Команда студентов Передовой инженерной школы ПсковГУ вышла в полуфинал проекта «Молодежный глобальный прогноз развития энергетики». Всероссийское соревнование проходит среди молодежных команд студентов и отраслевых компаний. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

В полуфинал наряду с ПсковГУ вышли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский горный университет, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Национальный исследовательский университет «МЭИ» и другие именитые университеты страны. 

От ПсковГУ в проекте участвовало две команды студентов направления «Электроэнергетика и электротехника» под руководством Максима Иванова и Ивана Дмитриева. Темами для прогнозов стали направления: «Объединение энергосистемы России и Ирана на параллельную работу» и «Обеспечение надежного, бесперебойного и эффективного функционирования технологически изолированных энергосистем России». На протяжении шести месяцев команды практически с нуля строили прогноз развития данных направлений, просчитывали риски и перспективы реализации своих проектов с 2025 по 2035 год.

Прогнозы команд оценивались экспертным сообществом с точки зрения их влияния на энергетическую политику РФ в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

С 23 августа по 12 сентября молодые исследователи всех команд объединятся для работы над общим итоговым прогнозом, посвященным теме «Технологическое стратегическое планирование энергосистем будущего». Результаты совместной работы будут традиционно представлены руководителям отрасли и профильных университетов на Молодежном дне Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве 13 октября. Авторы сильнейших решений получат награды от руководства топливно-энергетического комплекса в ходе итоговой сессии Молодежного дня РЭН.

Главной целью проекта является формирование российского молодежного сообщества, вовлеченного в разработку прогноза развития энергетики, активная популяризация инженерно-технического образования и развитие новых технологий.

В этом году участниками стали более 1500 молодых специалистов отраслевых компаний и студентов технических вузов (67 команд), которые в соответствии с заданием организаторов занимались построением моделей развития топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов под влиянием выявленных трендов.

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