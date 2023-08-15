Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в фестивале «Потешная флотилия»

21:39, 15 августа 2023, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие во II Великолукском параде-фестивале оригинальных плавательных средств «Потешная флотилия». Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Мероприятие состоится 26 августа с 15:30 до 17:00 на набережной реки Ловати в рамках празднования Дня города.

Участником фестиваля может стать любой желающий в возрасте от 18 лет.

Необходимо создать команду, построить плавательное средство, презентовать его публике и совершить переправу с одного берега на другой.

Заявки на участие принимаются до 15:00 23 августа на электронную почту lenina3kab@yandex.ru.

По всем вопросам обращаться по телефону (8 8115) 36-12-07.