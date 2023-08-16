Концерт «Мисс Вселенной» пройдёт в Пскове 8 сентября

23:01, 16 августа 2023, ПАИ

Благотворительный концерт «Музыкальное путешествие. С любовью к городу» «Мисс Вселенной», певицы, лауреата всероссийских и международных конкурсов, уроженки Пскова Оксаны Фёдоровой пройдёт в БКЗ Псковской областной филармонии 8 сентября в 19:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда Оксаны Фёдоровой.

«Концерт «Музыкальное путешествие. С любовью к городу» – это подарок моему родному, любимому городую, северному форпосту России, который многие века защищал границы нашего государства и в то же время был и остаётся одним из важнейших центров развития отечественной культуры и искусства. Сегодня для каждого из нас особенно важно чувствовать единство и сплочённость, выкованные многовековой историей России, и музыка всегда, даже в самые сложные времена, объединяла и вдохновляла на великие свершения», – отметила Оксана Фёдорова.

Концерт приурочен к Дню воинской славы России – дню Бородинского сражения. «Псков славится своей героической историей и непобедимым духом, а его история вдохновляла Пушкина, Римского-Корсакова и Мусоргского на создание великих произведений, здесь начинали свой творческий путь Сергей Дягилев и «русский Паганини» – Борис Трояновский, выступали Айседора Дункан и Фёдор Шаляпин», – подчеркнули организаторы.

В концертной программе прозвучат романсы и знаменитые арии из опер Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Россини, Моцарта, П. И. Чайковского и других композиторов в исполнении Оксаны Фёдоровой и солиста Мариинского театра Виктора Коротича в сопровождении образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, а также оркестровые композиции из известных произведений русских и зарубежных классиков.

В рамках концерта зрителям будет также представлен мини-фильм «Музыкальный Псков» из цикла программ всероссийского телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется Благотворительным фондом Оксаны Фёдоровой в рамках программы популяризации национального музыкального наследия.

Зрителями концерта станут жители Пскова, многодетные семьи, ветераны, участники СВО и их семьи, а также запланирована прямая онлайн-трансляция концерта на сайте музыкальноепутешествие.рф.