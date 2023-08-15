Финальный этап военно-спортивной игры «Зарница 2.0» прошёл в Великолукском районе

14:22, 15 августа 2023, ПАИ

Финальный этап военно-спортивной игры «Зарница 2.0» прошёл в Великолукском районе 15 августа. В соревнованиях участвовали две команды, сообщает газета «Наш путь».

Во время подготовки к соревнованиям участники изучили основы тактической медицины, огневой подготовки, а также прошли курс по истории России, который включал в себя раздел о родном крае.

Дистанция игры включала в себя несколько этапов для проверки полученных навыков: ориентирование, разведка, стрельба из пневматических винтовок, лазертаг, а также медицинско-тактические задачи.

Военно-спортивная игра состоялась на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка» в деревне Борки Великолукского района. Мероприятие организовал региональный Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи.