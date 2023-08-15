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Чемпионат и первенство Псковской области по сапсёрфингу пройдут в Изборско-Мальской долине

Чемпионат и первенство Псковской области по сапсёрфингу пройдут в Изборско-Мальской долине. Соревнования начнутся 27 августа в 11:00. Об этом сообщил президент Федерации серфинга Псковской области Руслан Шалько на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ

«Мы хотим привлечь большое количество спортсменов из нашего региона, – отметил Руслан Шалько. – Также идёт запрос от участников из Санкт-Петербурга. Мы планируем выдавать спортивные разряды либо направления на регион. Если выиграет спортсмен, например, из другого региона, то мы соберём пакет документов, чтобы он получил разряд у себя в федерации».

Фото ПАИ

Также президент Федерации сёрфинга Псковской области рассказал, что записаться на соревнования может любой желающий. Дистанция – пять километров, детская дистанция меньше.

Зрители смогут отдохнуть на пляже Изборско-Мальской долины. «Там можно будет после проведения чемпионата и первенства взять сапы в аренду и отправиться на прогулку», – подытожил Руслан Шалько.

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